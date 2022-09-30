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В Ирландии нашли подозреваемого в нападении на восьмилетнюю украинку

Полиция Ирландии вычислила подозреваемого в нападении на восьмилетнюю беженку с Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландская полиция вычислила подозреваемого в нападении на восьмилетнюю беженку с Украины, которая по-прежнему находится в критическом состоянии. Об этом пишет The Irish Independent.

В рамках расследования полицейские проанализировали все перемещения потерпевших матери и ребенка. Также служители закона отследили все их контакты. Правоохранители пока не производили арест подозреваемого.

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Мать девочки также находится в тяжелом состоянии, полиция не имеет возможности их допросить. Соседи семьи, которые вызвали полицию, сначала пытались прийти на помощь самостоятельно, но не смогли пробиться в квартиру. Собравшиеся на улице люди выдели в окне многоквартирного дома «ужасающую сцену» с раненой маленькой девочкой.

По информации жильцов дома, сейчас в нем проживает около 15 украинцев, которые заселились в последние две недели, поэтому их еще не успели узнать достаточно хорошо.

Ранее стали известны подробности жесткого нападения, в результате которого восьмилетней украинке нанесли 75 ударов ножом. К прибытию полиции мать девочки также была без сознания. Отмечается, что семья жила в отеле в деревне Клэркасл, переоборудованном для размещения переселенцев. Пострадавших срочно доставили в местную больницу.

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Николай Чигасов
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