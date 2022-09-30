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В Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом

Irish Mirror: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом

Фото: Unsplash.com

В Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом. Рядом нашли ее 46-летнюю мать, лежавшую без сознания. Об этом рассказала газета Irish Mirror.

Отмечается, что семья жила в отеле в деревне Клэркасл, переоборудованном для размещения переселенцем. Пострадавших срочно доставили в местную больницу.

Врачи установили, что внутренние органы ребенка не задеты, у нее есть шанс выжить. О причинах происшествия на данный момент неизвестно, полиция начала опрашивать соседей, чтобы выяснить хронологию событий.

Ранее глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц указал, что украинские беженцы эксплуатируют Германию, пользуясь предоставляемыми благами. «Проблема становится все хуже, более миллиона беженцев буквально "доят" государство», — заявил он.

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Марина Совина
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