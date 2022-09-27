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В Германии возмутились «дойкой» страны украинскими беженцами

Глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы «доят» Германию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц указал, что украинские беженцы эксплуатируют Германию, пользуясь предоставляемыми благами. Об этом он рассказал изданию Bild.

«Проблема становится все хуже, более миллиона беженцев буквально "доят" государство», — заявил он. Политик уточнил, что ситуация превратилась в «социальный туризм в Германию и обратно».

В сентябре стало известно, что украинские беженцы, приехавшие в Германию, постоянно хамят сотрудникам местных благотворительных организаций. В частности, женщина по имени Штеффи признала, что украинцы зачастую требуют выдать им определенные продукты, в число которых порой входят красная и черная икра, сыры и креветки, а однажды в нее бросили кочан салата, который она положила в продуктовый набор.

Ранее было подсчитано, что на прием, месячное размещение и необходимые языковые программы в Германии в расчете на одного беженца требуется 3,5 тысячи евро.

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Марина Совина
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