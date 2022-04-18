Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии подсчитали расходы на беженцев с Украины

В Германии подсчитали, что на одного беженца с Украины необходимо 3,5 тысячи евро в месяц

Фото: Pixabay

В немецкой федеральной земле Гессен подсчитали расходы государства на прибывающих в страну беженцев с Украины. Об этом пишет портал EADaily.

По информации издания, города, районы и коммуны Гессена выставили государству сумму требований в размере 3,5 тысячи евро в расчете на одного беженца в месяц. Такая сумма позволит покрыть расходы на прием, размещение, а также необходимые языковые программыв Германии.

Представители коммун подчеркнули, что в своих расчетах ориентировались на среднюю оценку затрат на содержание беженцев в 2019 году. Так, питание, размещение, а также прочие повседневные нужды будут обходиться в 75 евро каждый день, еще 25 евро составят ежедневные расходы на оказание психологической помощи.

Для проведения социальной работы и поддержания безопасности необходимы ежедневные траты в размере 15 и 10 евро соответственно.

Журналисты указывают, что если проведенные общественниками в Гессене расчеты верны, то выделенных германским правительством двух миллиардов евро не хватит даже на два месяца пребывания всех беженцев.

Ранее министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что власти Германии не будут вводить ограничения на общую численность беженцев с Украины. По его словам, данный вопрос даже не рассматривается. Министр подчеркнул, что Германия не может и не будет отказывать беженцам с Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров объявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине
В России запустят 250 новых авиарейсов за границу
Россиянам пообещали заметное похолодание
Аналитик оценил запасы валюты для продажи россиянам в кассах банков
Юные пионеры в Москве прошлого века восхитили россиян
Экономист назвал способ воплотить «мечту» о конце гегемонии доллара в мире
В США рассказали о планах по долгосрочной изоляции России
Россиян предупредили об опасности детокс-программ
Возможное объявление Запада о дефолте в России назвали ложным
В Германии подсчитали расходы на беженцев с Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.