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Власти Германии пообещали не ограничивать число принимаемых беженцев с Украины

Глава Минтранса Виссинг: ФРГ не будет ограничивать число принимаемых беженцев с Украины

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Власти Германии не будут вводить ограничения на общую численность беженцев с Украины. Об этом заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передает ТАСС.

По его словам, данный вопрос даже не рассматривается. Министр подчеркнул, что Германия не может и не будет отказывать беженцам с Украины. В то же время Виссинг рассказал, что число украинцев, прибывающих в Германию на поездах, сейчас снизилось с 8 200 в конце февраля до примерно 2 500 человек в день.

Тем не менее, министр отметил, что в любое время ФРГ может столкнуться с увеличением потока беженцев с Украины и должна иметь возможность найти им убежище. Он также добавил, что, если соседние с Украиной страны будут перегружены беженцами, то Евросоюзу необходимо будет обсудить их распределение.

Ранее сообщалось, что Великобритания столкнулась с большим наплывом беженцев с Украины. Как сообщил министр по делам беженцев Ричард Харрингтон, страна оказалась не готова к такому большому количеству людей. Харрингтон отметил, что правительство не устраивают темпы, с которыми развивается программа «Дома для Украины», созданная специально для переселенцев с Украины. Власти королевства упростили схему подачи заявки, добавил Харрингтон. «Мне стыдно, что реализация схемы "Дома для Украины" происходит так медленно», — высказался чиновник.

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Марина Совина
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