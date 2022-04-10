Британия оказалась не готова к притоку беженцев с Украины

Британский министр выразил сожаление, что распределение беженцев с Украины идет медленно

Великобритания столкнулось с большым наплывом беженцев с Украины, на территории которой идут боевые действия. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает министр по делам беженцев Ричард Харрингтон, страна оказалась не готова к такому большому количеству людей. Харрингтон отметил, что правительство не устраивают темпы, с которыми развивается программа «Дома для Украины», которая была создана специально для переселенцев с Украины. Власти королевства упростили схему подачи заявки, добавил Харрингтон.

«Мне стыдно, что реализация схемы "Дома для Украины" происходит так медленно», — высказался чиновник.

В марте британское правительство запустило программу «Дома для Украины», согласно которой любой британец на полгода может приютить у себя дома беженца с Украины. Приютившим семьям будут выплачиваться 350 фунтов стерлингов (36 тысяч рублей) в месяц. Согласно данным Daily Mail, на участие в этой программе подали заявку более 200 тысяч британских подданных.

Ранее стало известно, что ЕС решил перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев. Новый механизм позволит выделить средства из основных фондов ЕС странам, которые принимают бегущих с Украины людей.