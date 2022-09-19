В Германии пожаловались на хамство беженцев из Украины

MRD: в Германии благотворительные организации пожаловались на хамство украинских беженцев

Украинские беженцы, приехавшие в Германию, постоянно хамят сотрудникам местных благотворительных организаций. Об этом пишет MDR.

В частности, женщина по имени Штеффи признала, что украинцы зачастую требуют выдать им определенные продукты, в число которых порой входят красная и черная икра, сыры и креветки. А однажды в нее бросили кочан салата, который она положила в продуктовый набор. «Нам здесь хамят почти каждый день, поскольку кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было», — посетовала она.

Еще одна волонтерка отметила, что беженцы приезжают за помощью на дорогих автомобилях с украинскими номерами. Это у нее вызвало сомнения в том, что эти беженцы действительно нуждаются в помощи.

Глава благотворительной организации Weimarer Tafel Марко Модров указал, что также считает неэтичным, когда за продуктовым набором стоимостью в два евро приезжают беженцы с банкнотами в сто евро. Также он отметил случаи, когда фонд доставлял мебель для первоначальной отделки квартир для украинцев, и сотрудники возвращались с полным грузовиком, потому что людям это не нравилось.

Модров призвал не обобщать сложившуюся ситуацию и не равнять всех украинских беженцев: «Конечно, это касается не всех. Но инциденты далеко не единичны. И замалчивание проблемы никому не помогает», — сказал он.

Ранее жительница Великобритании Таня Фокс пожалела о том, что приютила у себя в доме двух украинских беженцев. У британки поселились мать и дочь, которые до этого три месяца прожили в Берлине. В Германии 38-летняя Алена нашла временную работу и успела обзавестись личными вещами, для перевозки которых им потребовалось две машины. Беженцы обедали в кафе или просили Таню приготовить им еду, неохотно реагируя на просьбы прибраться в доме. Вскоре они уехали, так как им предложили квартиру побольше.