Британка пожаловалась на живших в ее доме украинских беженцев

Daily Mail: британка пожалела, что приютила у себя двух украинских беженцев

Жительница Великобритании Таня Фокс (имя было изменено в целях конфиденциальности) пожаловалась на то, что приютила у себя в доме двух украинских беженцев. Она заявила, что пожалела об этом решении, пишет Daily Mail.

У британки поселились мать и дочь, которые до этого три месяца прожили в Берлине. В Германии 38-летняя Алена нашла временную работу и успела обзавестись личными вещами, для перевозки которых им потребовалось две машины.

Дочь женщины определили в школу в Великобритании и оформили ей полагающиеся пособия. Семья обедала в кафе или просила Таню Фокс приготовить им еду, рассказала местная жительница.

По словам британки, беженки неохотно реагировали на просьбы прибраться дома и сделали это только через несколько недель. Вскоре они уехали, так как им предложили квартиру побольше.

«Двери моего дома в последний раз закрылись за ними. Я могу вздохнуть с облегчением. Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница», — заключила Фокс.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины столкнулись с тяжелыми жилищными условиями в Британии. По данным The Independent, из-за несогласия некоторых арендодателей на проживание большого количества человек украинцам приходится покидать дома своих родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти. Кроме того, тысячи украинцев вынуждены занимать жилые помещениям, рассчитанные на одного человека.

