Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР задержали корректировщицу украинских военных

Силовики ЛНР рассказали о задержании корректировщицы ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали корректировщицу ракетно-артиллерийского огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

26 сентября силовики ЛНР также задержали корректировщика ВСУ, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре. Утверждается, что именно по его наводке из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS обстреляли поселок Новоайдар.

Бои на территории Украины продолжаются с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации
Российского посла вызвали в МИД Дании из-за принятия регионов в состав России
Оценена стоимость замка Пугачевой и Галкина в Подмосковье
При взрыве в жилом доме под Москвой пострадали пять человек
В ЛНР задержали корректировщицу украинских военных
Военкор рассказал о тяжелой обстановке под Красным Лиманом
В МИД Финляндии подтвердили намерение возвести стену на границе с Россией
В Кремле заявили о переносе осеннего призыва на 1 ноября
Густой туман окутал Москву и попал на видео
Названы выступившие против возвращения сборной России по хоккею страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.