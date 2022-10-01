В ЛНР задержали корректировщицу украинских военных

Силовики ЛНР рассказали о задержании корректировщицы ВСУ

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали корректировщицу ракетно-артиллерийского огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

26 сентября силовики ЛНР также задержали корректировщика ВСУ, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре. Утверждается, что именно по его наводке из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS обстреляли поселок Новоайдар.

Бои на территории Украины продолжаются с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.