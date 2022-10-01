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В Херсоне задержали наводчика ВСУ

В Херсоне задержали наводчика ВСУ, передававшего координаты для удара по жилому дому

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские правоохранители задержали бывшего сотрудника местного МВД в Херсоне. Утверждается, что он передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты для ракетного удара по жилому дому (мужчина заявил, что там жили полицейские). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-начальника отдела материально-технического обеспечения ГУ МВД по Херсонской области Евгения Великосельского.

Он рассказал, что не так давно с ним связался бывший сослуживец Олег Раевский, занимавший должность замначальника отдела внутренней безопасности полиции. Он выехал на подконтрольную Киеву территорию и попросил Великосельского найти место, где живут полицейские, и сообщить его координаты. Великосельский ответил на просьбу. Спустя некоторое время по этому дому ударили ВСУ.

1 октября в Луганской народной республике также задержали корректировщицу украинских военных. Ее обвиняют в наведении огня на гражданские объекты Новоайдара.

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Виктория Кондратьева
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