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Часть мобилизованных россиян направили на подготовку в Чечню

Мобилизованных россиян из Астраханской области направили на военную подготовку в Чечню

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Военнослужащих из Астраханской области направили на боевую подготовку в Чечню и Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время эта часть мобилизованных россиян получила обмундирование и уже «восстанавливает боевые навыки», после чего их «распределят по предназначению».

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В публикации отмечается, что жители Астраханской области за два дня собрали полторы тонны гуманитарной помощи для мобилизованных, в частности, продукты, лекарства и теплые вещи.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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