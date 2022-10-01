Часть мобилизованных россиян направили на подготовку в Чечню

Мобилизованных россиян из Астраханской области направили на военную подготовку в Чечню

Военнослужащих из Астраханской области направили на боевую подготовку в Чечню и Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время эта часть мобилизованных россиян получила обмундирование и уже «восстанавливает боевые навыки», после чего их «распределят по предназначению».

В публикации отмечается, что жители Астраханской области за два дня собрали полторы тонны гуманитарной помощи для мобилизованных, в частности, продукты, лекарства и теплые вещи.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.