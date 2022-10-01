Украинская беженка решила вернуться на родину после расставания с британцем

Беженка из Украины София Каркадым решила вернуться на родину после расставания с британцем

Беженка из Украины София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт бросил семью, решила вернуться на родину — раньше она жила во Львове. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам девушки, она не может долго жить в подобных условиях, к тому же семья украинки хочет ее возвращения. Каркадым добавила, что с ней связывался некий «миллионер, у которого есть дом в Лондоне», и предложил ей жилье.

При этом беженка утверждает, что отказалась, потому что по-прежнему надеется восстановить отношения с Гарнеттом. Так, она пообещала бросить пить и попросила бывшего бойфренда дать ей еще один шанс.

В июле стало известно, что Энтони, отец двоих детей, бросил жену через десять дней после того, как в рамках программы по приему беженцев к ним заселили Софию Каркадым. Однако пара быстро распалась: британец обвинил возлюбленную в злоупотреблении алкоголем и во вмешательстве в его отношения с детьми. Помимо этого, украинка была задержана за попытку выбить дверь дома британца. После этого Гарнетт заявил девушке, что они больше никогда не будут вместе.