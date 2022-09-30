Украинская беженка пожаловалась на плохое обращение бросившего ее британца

Украинская беженка Каркадым заявила о плохом отношении бросившего ее британца Гарнетта

Беженка из Украины София Каркадым заявила о плохом обращении со стороны бросившего ее жителя британского Брэдфорда Энтони Гарнетта. Об этом сообщает издание The Sun.

Украинка пожаловалась, что во время совместного проживания мужчина увлекался азартными онлайн-играми, иногда спуская по 500 фунтов стерлингов за раз. Несмотря на все ее мольбы, британец отказывался переставать играть. При этом, по словам Каркадым, она оплачивала продукты и счета из своего пособия и занималась домашним хозяйством, пока бывший бойфренд сидел в интернете.

Она подчеркнула, что Гарнетт относился к ней «как к девочке на побегушках». «Я действительно любила его и думала, что мы проведем остаток жизни вместе и заведем детей, но он изменился. Я думаю, он попал под давление», — поделилась беженка. Украинка также обвинила британца в нечестном отношении к его бывшей супруге Лорне.

«Он лжец. Он начал ко мне приставать, когда я жила с ним и Лорной всего два дня. Это все он, он все начал. Я не разлучала его и Лорну, все было кончено задолго до моего приезда», — сказала Каркадым.

О начале их отношений стало известно в июле. Сообщалось, что Гарнетт потерял свое финансовое благополучие после расставания со своей супругой ради украинки.