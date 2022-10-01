США пообещали «агрессивно» наказывать помогающих России из третьих стран

Минфин США пообещал «агрессивно» наказывать тех, кто помогает России из третьих стран

Минфин США пообещал «агрессивно» наказывать тех, кто помогает гражданам и организациям России, которые находятся под санкциями, из третьих стран. В частности, речь идет о физических и юридических лицах, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что под помощью России подразумевается «существенная поддержка», как финансовая и материальная, так и технологическая. Особенное внимание американские власти обратят на «организации и индивиды в юрисдикциях за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконной попытке России аннексировать суверенную территорию Украины».