G7 применит меры против поддерживающих результаты референдума на Украине

Страны G7 применят меры против тех, кто поддерживает результаты референдума на Украине

Страны Большой семерки (G7) будут применять меры против тех, кто поддерживает результаты референдума на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова передает ТАСС.

Страны-участницы G7 намерены наложить санкции против тех лиц и стран, которые согласны с результатами референдумов о присоединении Донецкой и Луганской народных республик (ДНРи ЛНР), Херсонской и Запорожской областей к России.

Ранее США заявили о введении санкций против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России.