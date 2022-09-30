G7 применит меры против поддерживающих результаты референдума на Украине
Страны G7 применят меры против тех, кто поддерживает результаты референдума на УкраинеСюжетСанкции против России:
Страны Большой семерки (G7) будут применять меры против тех, кто поддерживает результаты референдума на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова передает ТАСС.
Страны-участницы G7 намерены наложить санкции против тех лиц и стран, которые согласны с результатами референдумов о присоединении Донецкой и Луганской народных республик (ДНРи ЛНР), Херсонской и Запорожской областей к России.
Ранее США заявили о введении санкций против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России.