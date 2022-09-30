Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

G7 применит меры против поддерживающих результаты референдума на Украине

Страны G7 применят меры против тех, кто поддерживает результаты референдума на Украине
СюжетСанкции против России:

Фото: Kevin Wolf / Reuters

Страны Большой семерки (G7) будут применять меры против тех, кто поддерживает результаты референдума на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова передает ТАСС.

Страны-участницы G7 намерены наложить санкции против тех лиц и стран, которые согласны с результатами референдумов о присоединении Донецкой и Луганской народных республик (ДНРи ЛНР), Херсонской и Запорожской областей к России.

Ранее США заявили о введении санкций против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Байден отреагировал на присоединение новых территорий к России
Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации
Экс-начальника российской колонии осудили на три года за взятки от заключенного
Тарпищев прокомментировал возможную смену гражданства российской теннисисткой
G7 применит меры против поддерживающих результаты референдума на Украине
В районе проведения спецоперации заметили «Тайфун-ВДВ»
Названы негативные последствия утечки на «Северных потоках»
Кайли Дженнер вышла в свет в прозрачном платье и вызвала возмущение в сети
Украина захотела восстановить свою целостность
Забастовки привели к дефициту бензина на заправках Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.