Минобороны отчиталось об уничтожении семи снарядов HIMARS в Херсонской области

МО сообщило об уничтожении семи снарядов РСЗО HIMARS и ракеты «Точка-У» ВСУ

Российские военные уничтожили семь снарядов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

30 сентября Минобороны отчиталось о том, что Воздушно-космические силы России поразили взвод американских РСЗО HIMARS в районе города Николаева. Кроме того, в Николаевской области в районе Червоного Става ударом была уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ.