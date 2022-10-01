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Минобороны отчиталось об уничтожении семи снарядов HIMARS в Херсонской области

МО сообщило об уничтожении семи снарядов РСЗО HIMARS и ракеты «Точка-У» ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские военные уничтожили семь снарядов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

30 сентября Минобороны отчиталось о том, что Воздушно-космические силы России поразили взвод американских РСЗО HIMARS в районе города Николаева. Кроме того, в Николаевской области в районе Червоного Става ударом была уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ.

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Алина Гончарова
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