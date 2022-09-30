ВКС России поразили взвод РСЗО HIMARS в Николаеве
Воздушно-космические силы России поразили взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе города Николаев. Об этом заявил журналистам в пятницу, 30 сентября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Представитель ведомства добавил, что в Николаевской области в районе Червоного Става ударом ВКС России была уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины.
Кроме того, российские военнослужащие за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, самолеты МиГ-29, Су-25.
Ранее Минобороны докладывало о подавлении реактивной батареи американской системы HIMARS в Днепропетровской области. Тогда уточнили, что цель была поражена в районе населенного пункта Павлоград.
О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. 21 сентября глава государства объявил в регионах страны частичную мобилизацию.