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Минобороны заявило о подавлении реактивной батареи американской системы HIMARS

Минобороны России заявило о подавлении реактивной батареи американской системы HIMARS
СюжетМинобороны:

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

В ходе контрбатарейной борьбы в Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России в четверг, 29 сентября.

Уточняется, что цель была поражена в районе населенного пункта Павлоград. Всего с начала проведения спецоперации на России на Украине уничтожено 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, добавили в Минобороны.

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В военном ведомстве также отчитались о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 17 американских снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в Херсонской области.

О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. 21 сентября глава государства объявил в стране частичную мобилизацию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что статус спецоперации из-за частичной мобилизации в России не изменился.

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Евгения Куликова
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