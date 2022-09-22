Кремль ответил на вопрос о cмене статуса СВО из-за частичной мобилизации

Песков заявил, что статус спецоперации из-за частичной мобилизации в России не изменился

Статус спецоперации на Украине из-за частичной мобилизации в России не изменился. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой. «Работа будет проводиться планово», — сказал Шойгу, подчеркнув, что она не коснется студентов и срочников.