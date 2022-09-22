Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос о cмене статуса СВО из-за частичной мобилизации

Песков заявил, что статус спецоперации из-за частичной мобилизации в России не изменился

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Статус спецоперации на Украине из-за частичной мобилизации в России не изменился. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой. «Работа будет проводиться планово», — сказал Шойгу, подчеркнув, что она не коснется студентов и срочников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил законность вручения повесток на митингах
«ВКонтакте» открыла доступ к уникальным технологиям
Кремль не стал комментировать информацию об обмене плененных бойцов «Азова»
Освобожденный из украинского плена рассказал об условиях содержания
Глава Еврокомиссии рассказала о потере России
Кремль ответил на вопрос о cмене статуса СВО из-за частичной мобилизации
В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука
Кремль связал решение о частичной мобилизации с противостоянием с блоком НАТО
Счетная палата предложила продавать россиянам конфискат
Москвичи поделились воспоминаниями о самой холодной зиме в столице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.