Российские системы ПВО сбили 17 снарядов HIMARS в Херсонской области

Минобороны заявило, что российские системы ПВО сбили 17 снарядов HIMARS в Херсонщине

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 17 американских снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в Херсонской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что снаряды были сбиты в районах населенного пункта Новая Каховка и Херсон. Кроме того, системы ПВО уничтожили одну противорадиолокационную ракету HARM, которую также производят в США.

Ранее Минобороны заявило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием по производственным цехам бронетанкового завода Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Харькова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).