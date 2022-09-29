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Российские системы ПВО сбили 17 снарядов HIMARS в Херсонской области

Минобороны заявило, что российские системы ПВО сбили 17 снарядов HIMARS в Херсонщине
СюжетМинобороны:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 17 американских снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в Херсонской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что снаряды были сбиты в районах населенного пункта Новая Каховка и Херсон. Кроме того, системы ПВО уничтожили одну противорадиолокационную ракету HARM, которую также производят в США.

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Никита Абрамов
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