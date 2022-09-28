Российские войска нанесли удар по бронетанковому заводу ВСУ возле Харькова

Минобороны заявило, что ВКС России поразили цеха бронетанкового завода ВСУ возле Харькова

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием по производственным цехам бронетанкового завода Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Харькова. Об этом в среду, 28 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, внутри пораженного российскими войсками завода находилось более 90 украинских танков и других бронемашин.

Конашенков добавил, что также был атакован пункт ремонта техники запорожского завода «ЭнергоМехКомплект». В результате удара уничтожены 10 артиллерийских орудий ВСУ, включая две американские гаубицы М777.

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 5963 единицы военной автомобильной спецтехники, орудия полевой артиллерии и миномета, 851 боевую машину реактивной системы залпового огня, 5143 бронемашины, 377 зенитных ракетных комплексов, 2099 беспилотников, 305 самолетов и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало видео с бронетехникой противника, захваченной десантниками в ходе уничтожения подразделений украинских войск. По словам российского военного, бойцы ВСУ сбежали, оставив БТР-3У, а также свое снаряжение внутри него.