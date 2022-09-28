Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские войска нанесли удар по бронетанковому заводу ВСУ возле Харькова

Минобороны заявило, что ВКС России поразили цеха бронетанкового завода ВСУ возле Харькова

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием по производственным цехам бронетанкового завода Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Харькова. Об этом в среду, 28 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, внутри пораженного российскими войсками завода находилось более 90 украинских танков и других бронемашин.

Конашенков добавил, что также был атакован пункт ремонта техники запорожского завода «ЭнергоМехКомплект». В результате удара уничтожены 10 артиллерийских орудий ВСУ, включая две американские гаубицы М777.

Материалы по теме:
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
23 сентября 2022
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 5963 единицы военной автомобильной спецтехники, орудия полевой артиллерии и миномета, 851 боевую машину реактивной системы залпового огня, 5143 бронемашины, 377 зенитных ракетных комплексов, 2099 беспилотников, 305 самолетов и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало видео с бронетехникой противника, захваченной десантниками в ходе уничтожения подразделений украинских войск. По словам российского военного, бойцы ВСУ сбежали, оставив БТР-3У, а также свое снаряжение внутри него.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Володин рассказал о ведении в России списков покинувших страну на фоне СВО
В Казахстане прокомментировали ситуацию с эвакуационными рейсами из России
Россияне бросились арендовать жилье в популярной курортной стране
Грузия осудила референдумы о присоединении к России
В Германии в два раза увеличилось число обращений в продуктовые банки
Европе предсказали стабильные поставки газа зимой без «Северных потоков»
Нарколог развеял популярный миф о пользе алкоголя в борьбе со стрессом
Минобороны раскрыло потери ВСУ в ходе наступления на краснолиманском направлении
На иконе «Троица» нашли существенные изменения после отправки на богослужение
США призвали американцев немедленно покинуть Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.