Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало видео с захваченной десантниками на Украине бронетехникой

Минобороны опубликовало видео с захваченной десантниками России бронетехникой ВСУ

Министерство обороны России показало видео с бронетехникой, захваченной десантниками в ходе уничтожения подразделений украинских войск в зоне проведения специальной операции. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Российским военнослужащим удалось захватить БТР-3У украинского производства, который был дооборудован иностранным вооружением. Кроме того, десантники нашли БМП-2, поставленную из Европы.

«Украинцы БТР оставили, бежав, оставили там одежду, куртки, то есть — как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою», — пояснил на видеоролике российский наводчик-оператор.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы российских истребителей Су-34 с применением высокоточных ракет X-29Т.

На распространенном видео были зафиксированы предполетная подготовка Су-34, подвеска управляемых ракет Х-29Т, вылет на боевое задание, возвращение на аэродром базирования.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз расширит санкции против руководства России
Комиссар российского региона заявил о зарплатах в 205 тысяч мобилизованным
В Мелитополе сообщили о взрыве в районе центрального рынка
Власти Запорожья рассказали о степени готовности к референдуму
Пожилая продавщица задержала вооруженного грабителя
Работник магазина подменил автодиски и обогатился на миллионы рублей
Wildberries начал штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары
Российским депутатам и сенаторам назвали условие отправки в зону спецоперации
Шакира впервые рассказала о связанных с разводом с Жераром Пике переживаниях
Экономист заявил о необходимости девальвации рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.