Минобороны показало видео с захваченной десантниками на Украине бронетехникой

Минобороны опубликовало видео с захваченной десантниками России бронетехникой ВСУ

Министерство обороны России показало видео с бронетехникой, захваченной десантниками в ходе уничтожения подразделений украинских войск в зоне проведения специальной операции. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Российским военнослужащим удалось захватить БТР-3У украинского производства, который был дооборудован иностранным вооружением. Кроме того, десантники нашли БМП-2, поставленную из Европы.

«Украинцы БТР оставили, бежав, оставили там одежду, куртки, то есть — как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою», — пояснил на видеоролике российский наводчик-оператор.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы российских истребителей Су-34 с применением высокоточных ракет X-29Т.

На распространенном видео были зафиксированы предполетная подготовка Су-34, подвеска управляемых ракет Х-29Т, вылет на боевое задание, возвращение на аэродром базирования.