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Минобороны показало работу российских бомбардировщиков Су-34 на Украине

Минобороны опубликовало кадры работы экипажей Су-34 с применением высокоточных ракет Х-29Т

Министерство обороны России показало работу экипажей российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине с применением высокоточных ракет Х-29Т для поражения опорных пунктов, средств ПВО ангаров и мест концентрации противника. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На видеоролике зафиксированы предполетная подготовка Су-34, подвеска управляемых ракет Х-29Т, вылет на боевое задание, возвращение на аэродром базирования.

«Экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО. Высокоточное оружие позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем», — уточнил заместитель командира российской авиационной эскадрильи.

Он добавил, что ракета позволяет на дальности до 30 километров распознавать и осуществлять прицеливание по контрастным целям с использованием телевизионной головки самонаведения.

Ранее Минобороны продемонстрировало победивший американский М113 российский БТР-82А на Украине.

Анна Щербакова
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