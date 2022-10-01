Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве загорелся хостел с постояльцами внутри

На северо-востоке Москвы загорелся хостел с заблокированными внутри постояльцами

Фото: Shutterstock

На северо-востоке Москвы загорелся хостел. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным собеседника агентства, речь идет о здании, расположенном по адресу Ярославская улица, 10, корпус 5. Предварительно установлено, что возгорание произошло на четвертом этаже — оттуда идет густой черный дым.

Известно, что часть людей смогла выбраться, однако некоторые постояльцы оказались заблокированы огнем внутри хостела. При этом людей пытаются эвакуировать при помощи лестниц.

В июле пожар произошел в хостеле на юго-востоке Москвы. Тогда, по данным МЧС, восемь человек погибли, еще восемь пострадали. Отмечалось, что эвакуироваться из хостела и спастись самостоятельно людям помешали решетки, которые были установлена на окнах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Появилось видео момента аварии с самолетом в Севастополе
В Москве загорелся хостел с постояльцами внутри
Президент Молдавии случайно обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией
Стало известно о работающих в стиле «Моссада» спецслужбах Украины
Названо вызывающее преждевременное старение психологическое заболевание
В Минтрансе разъяснили порядок доставки грузов после запрета перевозчиков из ЕС
Слуцкий ответил на призывы болельщиков уволить его из «Рубина»
Оценщик спрогнозировал снижение цен на один тип жилья в Москве
Мобилизовавшийся депутат Госдумы подорвал РСЗО «Град» в Донбассе
Дежуривший у гроба Елизаветы II солдат умер через две недели после ее похорон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.