В Москве загорелся хостел с постояльцами внутри

На северо-востоке Москвы загорелся хостел с заблокированными внутри постояльцами

На северо-востоке Москвы загорелся хостел. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным собеседника агентства, речь идет о здании, расположенном по адресу Ярославская улица, 10, корпус 5. Предварительно установлено, что возгорание произошло на четвертом этаже — оттуда идет густой черный дым.

Известно, что часть людей смогла выбраться, однако некоторые постояльцы оказались заблокированы огнем внутри хостела. При этом людей пытаются эвакуировать при помощи лестниц.

В июле пожар произошел в хостеле на юго-востоке Москвы. Тогда, по данным МЧС, восемь человек погибли, еще восемь пострадали. Отмечалось, что эвакуироваться из хостела и спастись самостоятельно людям помешали решетки, которые были установлена на окнах.

