В Госдуму внесли законопроект об отсрочках при частичной мобилизации

В ГД предложили расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку при частичной мобилизации

Депутаты партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который расширяет круг лиц, имеющих право на отсрочку при частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива предполагает возможность получить отсрочку от призыва единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя, а также тем гражданам, чьих членов семьи уже мобилизовали. Кроме того, законопроект будет распространяться и на ухаживающих за своими близкими людей, при условии, что их родственники нуждаются в постоянном присмотре.

Помимо прочего, под право на отсрочку попадают россияне, имеющие трех или более несовершеннолетних детей, мужья беременных жен, чей срок больше 22 недель и студенты на очной форме обучения. Новый законопроект затронет и людей, являющихся единственными кормильцами в семье с родственником-инвалидом, а также членов семьи погибших или покалеченных военнослужащих, чьи увечья стали причиной смерти во время службы или военных сборов.

Один из авторов документа Сардана Авксентьева рассказала, что определиться с необходимыми поправками членам партии помогли комментаторы в Telegram-канале. «Люди активно сообщали о разночтениях в работе военкоматов, вносили свои предложения по изменению законов в связи с мобилизацией. Мы благодарны всем, кто высказался. Законопроект разработан на основе этих предложений. Он помогает урегулировать наиболее болезненные вопросы, о которых сообщали люди», — сказала она.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Отмечалось, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян.