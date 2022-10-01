IT-компании в России будут аккредитовать по-новому

Правительство России утвердило новое положение по госаккредитации IT-компаний

Правительство России утвердило новое положение по аккредитации IT-компаний. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30 процентов от общих доходов компании, а средняя зарплата сотрудников организации за последние три месяца должна быть не ниже средней по стране или региону регистрации.

Минцифры России до 1 ноября будет должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря — утвердить административный регламент предоставления аккредитации.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Минцифры России планирует учредить совет, который проведет чистку реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот, по итогам которой из него будут исключены непрофильные предприятия. В Минцифры изданию подтвердили, что практика привлечения экспертов отрасли будет расширяться: ведомство «регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям».

