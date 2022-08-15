В России запланировали чистку реестра IT-компаний

«Ъ» узнал о планах Минцифры провести чистку реестра российских IT-компаний

Минцифры России планирует учредить совет, который проведет чистку реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот, по итогам которой из него будут исключены непрофильные предприятия. Об этом узнал «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующий проект приказа был направлен главам крупнейших российских профильных ассоциаций, среди которых «Руссофт», «Отечественный софт», РАЭК, АПКИТ. Они, по словам собеседников газеты, и займутся аудитом реестра аккредитованных IT-компаний. Всего сейчас в реестре более 27 тысяч организаций.

В Минцифры изданию подтвердили, что практика привлечения экспертов отрасли будет расширяться: ведомство «регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям».

Включенные в реестр предприятия могут претендовать на ряд льгот, в том числе обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6 процента, а также до марта 2025 года освобождены от плановых выездных проверок Федеральной налоговой службы (ФНС). Также им доступны кредиты под три процента, а сотрудники до 27 лет получили отсрочку от призыва на военную службу и доступ к льготной ипотеке.

Ранее Минцифры России предложило изменить правила включения в реестр аккредитованных IT-компаний. Ведомство предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30 процентов. Компания должна иметь профильный ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) в качестве основного, а не менее 80 процентов сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране. Также предлагается аккредитовывать стартапы, которые не имеют выручки, но инвестируют в IT.

2 августа Минцифры России исключило из реестра IT-компаний свыше 400 организаций, для которых эта сфера деятельности не является основной. В их числе — 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и другие организации.