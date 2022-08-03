Минцифры предложило изменить правила аккредитации IT-компаний

Минцифры предложило аккредитовывать IT-компании, в которых выручка составляет минимум 30%

Министерство цифрового развития России предлагает изменить правила включения в реестр аккредитованных IT-компаний. Ведомство предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30 процентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Компании нужно будет вести раздельный учет доходов. В бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности», — отмечается в сообщении.

Компания должна иметь профильный ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) в качестве основного, а не менее 80 процентов сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране.

Также предлагается аккредитовывать стартапы, которые не имеют выручки, но инвестируют в IT. Помимо вышеперечисленных пунктов, им нужно заявить разрабатываемый проект в области IT и статус его реализации. Важное условие — компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления.

Если компания создана в результате реорганизации или имеет прямое и (или) косвенное участие государства (50 процентов и более), в аккредитации может быть отказано. Отказ последует и в том случае, если организация является госкомпанией, банком, небанковской кредитной организацией, страховой организацией или телеком-компанией, государственным или муниципальным учреждением.

2 августа Минцифры России исключило из реестра IT-компаний свыше 400 организаций, для которых эта сфера деятельности не является основной. В их числе — 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и другие организации.