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Более 400 IT-компаний лишились аккредитации в России

Минцифры России исключило из реестра более 400 IT-компаний

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минцифры России исключило из реестра IT-компаний свыше 400 организаций, для которых эта сфера деятельности не является основной. Об этом пишет «Интерфакс».

В их число попали 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и другие организации, которые не относятся к сфере информационных технологий.

На данный момент в министерстве идет работа над улучшением критериев и процедуры аккредитации IT-компаний. Если раньше было достаточно добавить профильный общероссийский классификатор видов экономической деятельности, то сейчас рассматривается введение нескольких требований для успешного подтверждения: доли IT-сотрудников в численности сотрудников компании и доли расходов на IT.

В апреле этого года общественная организация «Опора России» выступила с предложением расширить меры поддержки на всех сотрудников IT-компаний в стране. В том числе, по мнению организации, необходимо позволить использовать льготы всем работникам сектора. Например, отсрочка от армии должна полагаться не только сотрудникам с высшим образованием, но и студентам колледжей.

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Варвара Кузьмина
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