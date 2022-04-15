В России предложили новые меры поддержки IT-специалистов

«Опора России» предложила расширить льготы на всех сотрудников IT-компаний

Общественная организация «Опора России» попросила Минцифры расширить меры поддержки на всех сотрудников IT-компаний в стране, пишет РБК со ссылкой на письмо, адресованное главе ведомства Максуту Шадаеву.

Под утвержденные 2 марта новые меры поддержки для специалистов и компаний этого сектора пока подходит не весь малый и средний бизнес, говорится в документе. Организация предлагает разрешить пользоваться льготами всем работникам сектора. Нужно дать отсрочку от призыва не только сотрудникам с высшим образованием, но и студентам колледжей, считают в организации.

«Вузы давно не являются единственной уникальной базой для воспитания высококлассного специалиста, и это необходимо учитывать», — указала руководитель комитета «Опоры России» по информационным технологиям Елена Волотовская.

По мнению экспертов, нужно давать льготную ипотеку для работников без ограничения по возрасту, установить минимальный порог доходов для ее получения не выше 50 тысяч рублей в регионах и 100 тысяч рублей в Москве.

IT-бизнесменов предложили освободить от уплаты налога на прибыль и проверок, разрешить льготные кредиты. При этом в «Опоре России» считают, что снижение НДФЛ для IT-компаний даст более выраженный экономический эффект, чем отказ от налога на прибыль.

Кроме того, предлагается причислить digital-агентства, занимающиеся интернет-рекламой, к IT-компаниям, которым положены меры поддержки. Если «айтишник» работает в арктической зоне, можно компенсировать дополнительные отпуска (к примеру, 10-15 дней), чтобы обеспечить конкурентоспособность специалиста, уточнили в организации.

Среди предлагаемых мер поддержки — финансовая помощь компаниям, организующим «студенческие полигоны» для подготовки кадров. Можно компенсировать заработную плату или стипендию студентам, оформленным в штат IT-компаний, уверены эксперты. Они призвали поддержать создание работодателями образовательных программ.

Ранее стало известно, что сотрудники IT-компаний России смогут получить льготную ипотеку.