Посол России Коронелли заявил о демарше 48 недружественных стран на конференции ЮНЕСКО

Российский посол в Мексике Виктор Коронелли заявил о демарше недружественных стран на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико. Его слова передает РИА Новости.

«Набор их известен, тут неожиданностей не было — страны Евросоюза, англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа, и ряд других примкнувших делегаций, всего 48 участников демарша», — уточнил Коронелли. Как рассказал посол, эти страны не стали слушать ответ делегации России после принятия итоговой декларации конференции. «Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», — отметил он.

Несмотря на это, представители ряда делегаций поддержали и одобрили работу российских представителей, подчеркнул посол.

Ранее журналист Енджей Белецкий заявил, что Россию поддерживает половина человечества. По его утверждению, президент Владимир Путин ведет переговоры с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана, несмотря на попытки западных стран изолировать Москву.