Автор Rzeczpospolita Белецкий заявил, что Россию поддерживает половина человечества

Россию поддерживает половина человечества, признал журналист Енджей Белецкий в своей статье для издания Rzeczpospolita. Он заметил, что президент Владимир Путин ведет переговоры с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана, несмотря на попытки Запада изолировать Москву.

Автор материала считает, что встреча российского главы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стала шоком для западных стран. Он подчеркнул, что Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям, сохранив импорт российского оружия, а также стал вторым импортером российской нефти после Китая.

«Президент Турции Реджеп Эрдоган также накопил большой опыт в этой сложной игре. Его страна, хотя и является членом НАТО, также не присоединилась к западным санкциям, наложенным на Россию, проводя, как заявили в Анкаре, "сбалансированную политику в отношении украинского конфликта"», — отметил Белецкий.

Кроме того, журналист указал, что Иран отказывается осуждать действия Москвы и называет их защитой геостратегических интересов.

При этом главным союзником России, считает Белецкий, остается Китай. Он напомнил, как лидер КНР Си Цзиньпин заверил Владимира Путина, что две мировые державы будут находиться в тесном сотрудничестве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Россия и Китая нет цели управлять всем миром в отличие от других стран, имеющих подобное намерение.