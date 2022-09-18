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Песков ответил на обвинение в желании России и Китая «рулить всем миром»

Дмитрий Песков заявил, что у России и Китая нет цели управлять всем миром

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У Россия и Китая нет цели управлять всем миром в отличие от других стран, имеющих подобное намерение, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». В своем выступлении он ответил на подобные обвинения и обратил внимание на то, что Москва и Пекин имеют схожее отношение к провокационным действиям, которые исходят от США.

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва и Пекин имеют схожую оценку различных провокационных действий, «источником коих являются Соединенные Штаты Америки». По его словам, Россия и КНР единогласны в оценке «непозволительности такого дестабилизирующего поведения».

Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин встретились на днях на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Главы двух государств провели двусторонние переговоры, а также пообщались в трехстороннем формате с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух стран.

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Вера Владзиевская
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