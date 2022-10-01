Жители Литвы отказались доверять почти всем членам правительства

Опрос Vilmorus: всему кабинету Литвы, кроме министра обороны, не доверяют граждане

Граждане Литвы не доверяют всем членам правительства Литвы, за исключением министра обороны Арвидаса Анушаускаса. Это следует из данных центра изучения общественного мнения и рынка Vilmorus, передает ТАСС

Участники опроса должны были положительно или отрицательно оценить деятельность 27 политиков. Вотум общественного недоверия получили все члены кабмина, в том числе премьер Ингрида Шимоните, за одним исключением. Шимоните не доверяют 56,1 процента опрошенных, доверяют — 27,2 процента.

Наиболее низкий процент доверия к главе МИД Габриэлюсу Ландсбергису — ему отказались верить 65,7 процента опрошенных, доверяют 16,3 процента. На фоне роста цен на электроэнергию и газ низкий рейтинг получил министр энергетики Дайнюс Крейвис (61,8 процента тех, кто не верит политику, против 8,1 процента тех, кто положительно к нему относится).

К президенту Литвы Гитанасу Науседе с доверием относятся 56 процентов опрошенных. В свою очередь, отказываются ему доверять 20,9 процента респондентов.

Опрос проводился с 15 по 24 сентября, в нем приняли участие более тысячи человек.

Ранее из-за объявленной частичной мобилизации в России литовские власти решили повысить уровень готовности своей армии, заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. Он добавил, что в Вильнюсе обсуждают дальнейшую военную помощь Украине и призвал «всех союзников увеличить поток этой помощи».