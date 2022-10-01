Жители Литвы отказались доверять почти всем членам правительства
Граждане Литвы не доверяют всем членам правительства Литвы, за исключением министра обороны Арвидаса Анушаускаса. Это следует из данных центра изучения общественного мнения и рынка Vilmorus, передает ТАСС
Участники опроса должны были положительно или отрицательно оценить деятельность 27 политиков. Вотум общественного недоверия получили все члены кабмина, в том числе премьер Ингрида Шимоните, за одним исключением. Шимоните не доверяют 56,1 процента опрошенных, доверяют — 27,2 процента.
Наиболее низкий процент доверия к главе МИД Габриэлюсу Ландсбергису — ему отказались верить 65,7 процента опрошенных, доверяют 16,3 процента. На фоне роста цен на электроэнергию и газ низкий рейтинг получил министр энергетики Дайнюс Крейвис (61,8 процента тех, кто не верит политику, против 8,1 процента тех, кто положительно к нему относится).
К президенту Литвы Гитанасу Науседе с доверием относятся 56 процентов опрошенных. В свою очередь, отказываются ему доверять 20,9 процента респондентов.
Опрос проводился с 15 по 24 сентября, в нем приняли участие более тысячи человек.
Ранее из-за объявленной частичной мобилизации в России литовские власти решили повысить уровень готовности своей армии, заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. Он добавил, что в Вильнюсе обсуждают дальнейшую военную помощь Украине и призвал «всех союзников увеличить поток этой помощи».