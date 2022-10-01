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Жители Литвы отказались доверять почти всем членам правительства

Опрос Vilmorus: всему кабинету Литвы, кроме министра обороны, не доверяют граждане

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Граждане Литвы не доверяют всем членам правительства Литвы, за исключением министра обороны Арвидаса Анушаускаса. Это следует из данных центра изучения общественного мнения и рынка Vilmorus, передает ТАСС

Участники опроса должны были положительно или отрицательно оценить деятельность 27 политиков. Вотум общественного недоверия получили все члены кабмина, в том числе премьер Ингрида Шимоните, за одним исключением. Шимоните не доверяют 56,1 процента опрошенных, доверяют — 27,2 процента.

Наиболее низкий процент доверия к главе МИД Габриэлюсу Ландсбергису — ему отказались верить 65,7 процента опрошенных, доверяют 16,3 процента. На фоне роста цен на электроэнергию и газ низкий рейтинг получил министр энергетики Дайнюс Крейвис (61,8 процента тех, кто не верит политику, против 8,1 процента тех, кто положительно к нему относится).

К президенту Литвы Гитанасу Науседе с доверием относятся 56 процентов опрошенных. В свою очередь, отказываются ему доверять 20,9 процента респондентов.

Опрос проводился с 15 по 24 сентября, в нем приняли участие более тысячи человек.

Ранее из-за объявленной частичной мобилизации в России литовские власти решили повысить уровень готовности своей армии, заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. Он добавил, что в Вильнюсе обсуждают дальнейшую военную помощь Украине и призвал «всех союзников увеличить поток этой помощи».

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Анастасия Шейкина
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