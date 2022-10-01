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Мобилизовавшийся депутат Госдумы объяснил возвращение из Донбасса в Москву

Мобилизовавшийся депутат Милонов заявил об отъезде в Донбасс после голосования в Госдуме

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Отправившийся в зону специальной военной операции депутат Госдумы Виталий Милонов назвал причины возвращения из Донбасса в Москву. Его слова приводит РИА Новости.

Политик объяснил, что прибыл в столицу на послание президента России Владимира Путина, а также для голосования в Госдуме.

«Так удивился, увидев сообщения о приезде в Москву... На послание президента приехал не только я, но еще и Адам Делимханов… В понедельник я должен проголосовать в ГД, а потом сразу уезжаю в Донбасс. Сейчас решается вопрос о том, чтобы мы могли находиться там», — указал депутат.

30 сентября уехавшего на фронт депутата Милонова заметили в Кремле. Указывается, что он спешно прошел мимо камер. Позже парламентарий заявил, что смог приехать на выступление президента России Владимира Путина в Кремле, потому что он доброволец, а не кадровый военный.

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