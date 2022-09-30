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Уехавшего на фронт депутата Милонова заметили в Кремле

Отправившегося в зону СВО депутата Виталия Милонова заметили в Кремле

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Отправившегося в зону специальной военной операции (СВО) депутата Виталия Милонова заметили в Кремле, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Депутата, который ранее рассказывал, что уехал на фронт, заметили в штатском. Указывается, что он спешно прошел мимо камер. В Кремле также был получивший повестку депутат Госдумы Николай Валуев.

25 сентября Милонов рассказал, что принимает участие в боевых действиях и пользуется своим старым позывным Густав. Он уточнил, что служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее.

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Ранее глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщил, что десятки депутатов ГД попросились на фронт в рамках проходящей в России частичной мобилизации. По его словам, эта тема обсуждалась на совещании у председателя Госдумы Вячеслава Володина.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Он указал, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Оставанцы
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Алина Гончарова
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