В Минтрансе разъяснили порядок доставки грузов после запрета перевозчиков из ЕС

В Минтрансе заявили, что российские перевозчики будут перецеплять грузы для доставки из ЕС

Доставка товаров в Россию из «недружественных» государств будет осуществляться за счет перецепки грузов отечественными перевозчиками на приграничных территориях. Новый порядок разъяснили в Минтрансе РФ, передает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, несмотря на запрет компаниям из стран Евросоюза (ЕС), Великобритании, Норвегии и Украины осуществлять автомобильные грузовые перевозки по России, доставка товаров из этих государств в РФ по-прежнему будет производиться, однако по новым правилам.

«Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», — уточнили в министерстве.

Там также отметили, что установленные ограничения не будут касаться международных перевозок, которые осуществляются из или в Калининградскую область.

Ранее 1 октября стало известно, что российское правительство запретило перевозить грузы по стране компаниям из государств, которые ранее поддержали санкции против РФ. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

