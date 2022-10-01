Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Минтрансе разъяснили порядок доставки грузов после запрета перевозчиков из ЕС

В Минтрансе заявили, что российские перевозчики будут перецеплять грузы для доставки из ЕС

Фото: Solomen / Unsplash

Доставка товаров в Россию из «недружественных» государств будет осуществляться за счет перецепки грузов отечественными перевозчиками на приграничных территориях. Новый порядок разъяснили в Минтрансе РФ, передает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, несмотря на запрет компаниям из стран Евросоюза (ЕС), Великобритании, Норвегии и Украины осуществлять автомобильные грузовые перевозки по России, доставка товаров из этих государств в РФ по-прежнему будет производиться, однако по новым правилам.

«Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», — уточнили в министерстве.

Там также отметили, что установленные ограничения не будут касаться международных перевозок, которые осуществляются из или в Калининградскую область.

Ранее 1 октября стало известно, что российское правительство запретило перевозить грузы по стране компаниям из государств, которые ранее поддержали санкции против РФ. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Появилось видео момента аварии с самолетом в Севастополе
Президент Молдавии случайно обвинила Украину в эскалации конфликта с Россией
Стало известно о работающих в стиле «Моссада» спецслужбах Украины
Названо вызывающее преждевременное старение психологическое заболевание
В Минтрансе разъяснили порядок доставки грузов после запрета перевозчиков из ЕС
Слуцкий ответил на призывы болельщиков уволить его из «Рубина»
Оценщик спрогнозировал снижение цен на один тип жилья в Москве
Мобилизовавшийся депутат Госдумы подорвал РСЗО «Град» в Донбассе
Дежуривший у гроба Елизаветы II солдат умер через две недели после ее похорон
Появились подробности ЧП с загоревшимся самолетом в Севастополе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.