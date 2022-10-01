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В России подорожали билеты на поезда

В России проиндексировали тарифы за проезд в поездах дальнего следования на 6,52%

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С 1 октября в России проиндексировали тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52 процента, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного на официальном портале правовой информации.  

Билеты подорожали на поездки в вагонах РЖД, АО «ФПК», «Пассажирской компании Сахалин», «Железных дорог Якутии», и «Гранд Сервис Экспресса» (перевозчик в Крым). Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФАС, в пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей.

Стоимость проезда в плацкартных, общих и сидячих вагонах устанавливается регулятором ежегодно и меняется в зависимости от календарных периодов года. С начала 2022 года тарифы в указанном сегменте уже проиндексировали на 4,3 процента.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что с 1 декабря в России вырастут тарифы на газ и электроэнергию. Газ подорожает на 8,5 процента, электроэнергия — на 9 процентов. В министерстве отметили, что темпы индексации для населения и других потребителей будут одинаковые.

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Платон Щукин
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