Тарифы на газ в России вырастут на 8,5 процента с 1 декабря

С 1 декабря 2022 года в России вырастут тарифы на газ и электроэнергию. Газ подорожает на 8,5 процента, электроэнергия — на 9 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что темпы индексации для населения и других потребителей будут одинаковые. Следующая индексация тарифов на газ и электроэнергию для граждан и промышленность запланирована на июль 2024 года.

Тарифы на ЖКХ решили поднять раньше запланированного — в декабре 2022 года вместо июля 2023-го. Согласно подсчетам, после изменения стоимости услуг средний ежемесячный платеж семьи из трех человек увеличится на 324 рубля. Опережающая индексация тарифов должна помочь в обновлении теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Ранее в сентябре в России предложили ввести мораторий на оплату ЖКХ для мобилизованных. Мера также коснется других связанных с содержанием жилья одиноких граждан услуг. В Госдуме отметили, что участники спецоперации должны быть уверены, что дома их не будут ждать долги.