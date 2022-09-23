Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Тарифы на газ в России вырастут на 8,5 процента

Тарифы на газ в России вырастут на 8,5 процента с 1 декабря

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 1 декабря 2022 года в России вырастут тарифы на газ и электроэнергию. Газ подорожает на 8,5 процента, электроэнергия — на 9 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что темпы индексации для населения и других потребителей будут одинаковые. Следующая индексация тарифов на газ и электроэнергию для граждан и промышленность запланирована на июль 2024 года.

Тарифы на ЖКХ решили поднять раньше запланированного — в декабре 2022 года вместо июля 2023-го. Согласно подсчетам, после изменения стоимости услуг средний ежемесячный платеж семьи из трех человек увеличится на 324 рубля. Опережающая индексация тарифов должна помочь в обновлении теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Ранее в сентябре в России предложили ввести мораторий на оплату ЖКХ для мобилизованных. Мера также коснется других связанных с содержанием жилья одиноких граждан услуг. В Госдуме отметили, что участники спецоперации должны быть уверены, что дома их не будут ждать долги.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Жителю Подмосковья в магазине продали хлеб с червями
США предупредили Китай о последствиях поддержки России
Ценам на дальневосточное жилье предрекли снижение
В Европе выступили против снятия санкций с российских спортсменов
Около черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили горячий пузырь
Тарифы на газ в России вырастут на 8,5 процента
С газовиков захотели собирать больше налогов
Россиянам предложили варианты полезного перекуса между приемами пищи
Стилистка назвала неочевидную портящую внешний вид женщины деталь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.