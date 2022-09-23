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Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного

Тарифы ЖКХ в России поднимут 1 декабря, на 8 месяцев раньше запланированного

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России решили поднять тарифы ЖКХ раньше запланированного. Цены на коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 года вместо июля 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития.

В 2022 году тарифы ЖКХ повысят дважды, после правительство обещает не менять стоимость услуг до июля 2024 года. Отмечается, что предельный уровень индексации тарифов с декабря текущего года по стране не превысит девяти процентов.

Согласно подсчетам, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля. В Минэкономразвития заявили, что опережающая индексация тарифов требуется для обновления теплотрасс, водопроводов и прочих объектов.

Ранее в сентябре в Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ для мобилизованных. Мораторий также коснется других связанных с содержанием жилья одиноких граждан услуг. По словам вынесшего предложения Александра Якубовского, участники спецоперации должны быть уверены, что дома их не будут ждать долги.

Александра Качан
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