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Хотевшего купить бронежилет россиянина обманули на 60 тысяч рублей

В Москве житель потерял 60 тысяч при покупке бронежилета для своего мобилизованного друга

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Москве мужчина пытался купить бронежилет в онлайн-магазине и был обманут на 60 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Россиянин из Бибирево хотел купить бронежилет своему другу, который попал под частичную мобилизацию. Мужчина увидел информацию о том, что призывникам не дают экипировку и ее нужно покупать самостоятельно.

Москвич нашел сайт с военной экипировкой и выбрал бронежилет за 60 тысяч рублей. После оплаты покупки у него списались деньги, но в онлайн-магазине сообщили, что произошла ошибка и оплата не прошла.

Мужчине прислали еще одну ссылку на оплату, после чего житель Бибирево заподозрил неладное. Когда россиянин понял, что попал на мошенников, он обратился в полицию с заявлением.

Ранее руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Константин Мельников сообщил, что интернет-мошенники начали выманивать деньги у россиян с помощью фейковых сайтов, обещающих выплаты по мобилизации.

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Анастасия Шейкина
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