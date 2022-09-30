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Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых выплат по мобилизации

Эксперт Мельников предупредил россиян о фейковых сайтах, обещающих выплаты по мобилизации

Фото: Unsplash

Интернет-мошенники начали выманивать деньги у россиян с помощью фейковых сайтов, обещающих выплаты по мобилизации. О новом способе обмана в сети предупредил руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Константин Мельников, передают «Известия».

Сообщается, что на одном из таких мошеннических ресурсов пользователям предлагают поучаствовать в программе, связанной с проведением спецоперации на Украине, и получить выплату в размере 6,5 тысячи рублей. На фейковом сайте юзеров сначала просят выбрать свой банк, куда якобы будут перечислены деньги, а затем ввести ФИО, номер телефона, номер карты, логин и пароль для входа в онлайн-банк и секретное слово. В результате злоумышленники получают доступ к средствам жертвы.

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Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова рассказала, что заявление на получение выплат по мобилизации заполняется в письменном виде в военкомате, а не в интернете. Отмечается, что денежное довольствие будет начислено мобилизованным на любой банковский счет с привязанной картой платежной системы «Мир».

Ранее специалисты In2security предупредили россиян о мошенническом сайте, который предлагает проверить наличие своего имени в мобилизационном списке. На самом деле этот список является фейковым. В результате аферисты получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы. В In4security добавили, что сервисов для проверки имени в мобилизационном списке не существует.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.

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Евгения Наумова
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