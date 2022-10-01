Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Раскрыта стоимость подмосковного замка Пугачевой и Галкина

«Телепрограмма»: цена подмосковного замка Пугачевой и Галкина достигает миллиарда рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Риелторы оценили стоимость недвижимости певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в Подмосковье. Об этом пишет издание «Телепрограмма».

Специалисты полагают, что стоимость шестиэтажного особняка знаменитостей находится в пределах миллиарда рублей. На территории замка также находится бассейн, семейный театр со сценой, гостевой домик, хозяйственные помещения и подземный паркинг. Площадь замка достигает 2,3 тысячи квадратных метров, а сам участок занимает один гектар.

В свете появившейся информации о возможно продаже особняка, основательница архитектурного дизайн-бюро Kaufman project Анна Кауфман полагает, что потенциальными покупателями станут фанаты звездной пары или любители антиквариата. По ее словам, расположение замка не самое привлекательное, поскольку зачастую покупатели стремятся приобрести недвижимость в районе ближней Рублевки и 1/2-го Успенского шоссе.

Вместе с тем, юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов предполагает более демократичную стоимость особняка. Он выразил мнение, что замок не будет пользоваться спросом даже за 100 миллионов рублей. «Я видел этот замок, который просто так стоит среди деревни. Он не относится к числу элитной недвижимости…Если локация не очень удачная, то хоть оформи все внутри золотом, это не будет считаться элитным объектом», — уверен эксперт.

Ранее риелторы назвали стоимость нового дома певца Дмитрия Маликова. Его особняк был также оценен приблизительно в миллиард рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Белый дом заявил о неподходящем времени для обсуждения принятия Украины в НАТО
Стало известно о тяжелых потерях ВСУ под Херсоном
Раскрыта стоимость подмосковного замка Пугачевой и Галкина
Находящаяся под санкциями США Куба обратилась к Вашингтону с просьбой о помощи
Оставленная на машине в Подмосковье записка рассмешила пользователей сети
Российский посол заявил о демарше недружественных стран
В Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот
Британские предприятия предрекли увеличение затрат на электричество в пять раз
США пообещали «агрессивно» наказывать помогающих России из третьих стран
Статус Азовского моря изменился
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.