Раскрыта стоимость нового особняка Дмитрия Маликова

Стоимость нового дома певца Дмитрия Маликова оценили примерно в миллиард рублей

Стоимость нового особняка музыканта Дмитрия Маликова в Подмосковье оценили примерно в миллиард рублей. Сумму раскрыли риелторы, опрошенные для программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По данным телеканала, певец приобрел дом несколько лет назад, однако ремонт в нем завершили недавно, и до этого он и его семья жили в другом особняке. «Просто был один дом, сейчас другой дом. Ничего особенного», — прокомментировал журналистам покупку известный музыкант. Он рассказал, что его семья жила в старом доме 20 лет, но его супруга Елена предложила переехать в новый.

Дизайном и декором нового дома занималась жена певца. Интерьер белого трехэтажного особняка из натурального камня выполнен в итальянском стиле. Особенностями дома служат наличие мраморных колонн, панорамных окон, большой террасы с камином и кованой лестницей, возле которой находятся полки с гипсовыми бюстами. Полы в особняке выполнены из дуба, стены отделаны венецианской штукатуркой.

Маликов отметил, что территория, на которой расположен его особняк, не очень большая. На участке высажена березовая роща. Музыкант добавил, что его жена мечтает заниматься огородом. «Я спокойно отношусь к огороду. Она говорит: "Я хочу теплицу, выращивать огурцы, помидоры!" Ну, хочет — выращивает», — поделился народный артист.

В августе риелтор Роман Караваев раскрыл стоимость новой квартиры экс-супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова. По словам эксперта, тот купил квартиру за 150 миллионов рублей, при этом объект находится на окраине города или недалеко от МКАД.