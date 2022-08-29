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Раскрыта стоимость нового особняка Дмитрия Маликова

Стоимость нового дома певца Дмитрия Маликова оценили примерно в миллиард рублей

Фото: Vasilii Smirnov / Russian Look / Globallookpress.com

Стоимость нового особняка музыканта Дмитрия Маликова в Подмосковье оценили примерно в миллиард рублей. Сумму раскрыли риелторы, опрошенные для программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По данным телеканала, певец приобрел дом несколько лет назад, однако ремонт в нем завершили недавно, и до этого он и его семья жили в другом особняке. «Просто был один дом, сейчас другой дом. Ничего особенного», — прокомментировал журналистам покупку известный музыкант. Он рассказал, что его семья жила в старом доме 20 лет, но его супруга Елена предложила переехать в новый.

Дизайном и декором нового дома занималась жена певца. Интерьер белого трехэтажного особняка из натурального камня выполнен в итальянском стиле. Особенностями дома служат наличие мраморных колонн, панорамных окон, большой террасы с камином и кованой лестницей, возле которой находятся полки с гипсовыми бюстами. Полы в особняке выполнены из дуба, стены отделаны венецианской штукатуркой.

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Маликов отметил, что территория, на которой расположен его особняк, не очень большая. На участке высажена березовая роща. Музыкант добавил, что его жена мечтает заниматься огородом. «Я спокойно отношусь к огороду. Она говорит: "Я хочу теплицу, выращивать огурцы, помидоры!" Ну, хочет — выращивает», — поделился народный артист.

В августе риелтор Роман Караваев раскрыл стоимость новой квартиры экс-супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова. По словам эксперта, тот купил квартиру за 150 миллионов рублей, при этом объект находится на окраине города или недалеко от МКАД.

Полина Кислицына
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Раскрыта стоимость нового особняка Дмитрия Маликова
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