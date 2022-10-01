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25 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции

Star: 25 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в турецкой Шанлыурфе

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны. В результате ДТП пострадали 25 человек. Об этом пишет газета Star.

По информации издания, авария произошла из-за неправильного обгона. Водители попытались избежать столкновения, однако сделать этого не удалось. В результате грузовик перевернулся и упал в кювет.

«Пострадавшие водители столкнувшихся автобуса и грузовика и 23 пассажира были доставлены в больницы региона машинами скорой помощи», — уточняет газета.

Сообщается, что из-за аварии транспортное сообщение было нарушено в обоих направлениях примерно на час.

Ранее сообщалось, что 29 сентября на федеральной трассе Р-217 в районе поселка Хушет в Дагестане столкнулись «КамАЗ» и маршрутка. В результате ДТП погибли четыре человека, еще восемь пострадали. Предварительно, у водителя грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в маршрутку и зацепил еще три машины.

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Марина Совина
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