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В Дагестане погибли четыре человека в аварии с КамАЗом и маршруткой

«112»: четыре человека погибли и еще 8 пострадали в ДТП с КамАЗом и маршруткой в Дагестане

Кадр: видео Telegram-канал «112»

Четыре человека погибли и еще восемь пострадали в ДТП с КамАЗом и маршруткой на федеральной трассе в районе поселка Хушет в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Водитель КамАЗа врезался в маршрутку и задел еще три легковых автомобиля.

Медики и представители экстренных служб сейчас работают на месте аварии.

Ранее в подмосковном городском округе Щелково в ДТП с грузовиком на «Малой бетонке» погибли четыре человека. Еще двое пострадали.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сотрудники правоохранительных органов разбирались в обстоятельствах происшествия.

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Анна Щербакова
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