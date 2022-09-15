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Под Москвой в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Под Москвой в ДТП с грузовиком на «Малой бетонке» погибли четыре человека
СюжетДТП в Москве:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье на Московском малом кольце произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

В аварии, которая произошла на 71-м километре «Малой бетонки» в Щелковском городском округе, погибли четыре человека. Еще двое пострадали, сообщил собеседник федерального информагентства.

По данным РЕН ТВ, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее на юго-востоке Москвы на улице Братиславской в аварии погибли три человека. Chevrolet, за рулем которого находился 19-летний водитель, выехал на встречную полосу, а затем наехал на мачту городского освещения.

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Анастасия Шейкина
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