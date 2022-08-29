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В Москве в аварии погибли три человека

На юго-востоке Москвы в ДТП погибли три человека, еще один пострадал
СюжетДТП в Москве:

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

На юго-востоке Москвы на улице Братиславской в аварии погибли три человека. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, Chevrolet, за рулем которого находился 19-летний водитель, выехал на встречную полосу, а затем наехал на мачту городского освещения. Предварительно, россиянин на иномарке не справился с управлением.

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В результате ДТП погиб 19-летний водитель, а также 40-летняя женщина и 30-летний мужчина, которые находились в автомобиле. Еще один человек пострадал — 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием BMW и Mercedes. Погибли два человека, еще трое пострадали. Одну из иномарок после столкновения разорвало на части.

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Анастасия Шейкина
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