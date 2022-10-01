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Министр обороны ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Одессу

Welt: министр обороны ФРГ прибыла в Одессу и пообещала поставить Киеву системы ПВО IRIS-T

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу для встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым, передает немецкий телеканал Welt.

Ламбрехт отметила важность поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны из-за «невероятно большого количества атак с воздуха». Она пообещала в ближайшие дни поставить Киеву системы ПВО IRIS-T SLM.

Немецкое оборонное ведомство подтвердило визит Ламбрехт на Украину и встречу с Резниковым. «Мы будем поддерживать наших друзей столь долго, сколько потребуется», — отметили в министерстве.

Ранее Ламбрехт рассказала об отсутствии понимания стратегии президента России Владимира Путина. По словам Ламбрехт, заявления об угрозах ядерным оружием Берлин воспринимает как попытки запугивания с целью разделить НАТО и его союзников, поддерживающих Киев. Она подчеркнула, что этого не произойдет, поскольку Запад будет «продолжать стоять на стороне Украины».

Марина Совина
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