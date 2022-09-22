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В Германии заявили об отсутствии понимания стратегии Путина

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: сейчас как никогда трудно понять стратегию Путина

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила об отсутствии понимания стратегии президента России Владимира Путина. Об этом она сообщила в эфире немецкого телеканала ZDF, сообщает РИА Новости.

«Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает», — отметила она. Таким образом глава Минобороны Германии ответила на вопрос, будут ли после проведения референдумов на Востоке Украины удары по этой территории приравниваться к ударам по России с последующей на это ядерной реакцией.

По словам Ламбрехт, заявления об угрозах ядерным оружием Берлин воспринимает как попытки запугивания с целью разделить НАТО и его союзников, поддерживающих Киев. Она подчеркнула, что этого не произойдет, поскольку Запад будет« продолжать стоять на стороне Украины».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии блефа в словах российского лидера Владимира Путина о защите России ядерным оружием. Он выразил надежду на то, что «наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение». По словам сербского лидера, это «намного лучше, чем ждать поражения другой стороны».

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Марина Совина
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